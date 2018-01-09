Эксперт рассказал, чем грозит "слабость" Трампа как президента

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Слабость Дональда Трампа как президента США провоцирует появление внесистемных "выскочек", желающих участвовать в президентских выборах в 2020 году, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Телеведущая Опра Уинфри в воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник позже опроверг эту информацию.

"Надо сказать, что Трамп остается очень слабым президентом на международной арене. Вся система политическая сейчас превращена в такой вот дуршлаг, она расколота, расколот электорат, и это открывает некоторые возможности… Появление таких вот выскочек, конечно, характерно, я думаю, что это первая ласточка", — сказал Суздальцев РИА Новости.

При этом эксперт уверен, что шансов одержать победу на выборах в 2020 году у Опры, "естественно, нет".

Сам Трамп, по мнению Суздальцева, несмотря на сложившуюся ситуацию в американском истэблишменте, продолжит исполнять свои функции на посту президента США до 2020 года.

"Я думаю, что все разговоры об импичменте — это абсолютная провокация, конечно, никакого импичмента не будет. Он доживет, конечно, до конца этого срока, но со вторым сроком у него будут очень тяжелые проблемы", — полагает эксперт.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли ранее заявил, что Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.