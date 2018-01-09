В Кремле приветствуют прямой контакт представителей Сеула и Пхеньяна

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва позитивно оценивает факт начала прямых переговоров Южной Кореи и КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы приветствуем прямой непосредственный контакт представителей двух Корей. Мы считаем, что только путем такого диалога возможно выйти на разрядку напряженности на Корейском полуострове. Это именно тот диалог, о необходимости которого последовательно говорило руководство Российской Федерации", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что российский лидер неоднократно высказывался в пользу создания необходимых условий для возобновления этого диалога "и также необходимости воздерживаться от каких-то действий, шагов или заявлений, которые могли бы помешать этому".