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Переговоры КНДР и Южной Кореи будут беспредметными, считает эксперт

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2244)
11:2909.01.2018
(обновлено: 11:31 09.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ЖидаковПерейти в фотобанкСеул. Архивное фотоСеул. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Переговоры на министерском уровне между КНДР и Южной Кореей, которые начались во вторник, будут беспредметными в том, что касается вопроса мирного урегулирования на Корейском полуострове, однако являются позитивным шагом для снижения напряженности, считает бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Олимпийские кольца в Пхенчхане. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Южная Корея рассмотрит смягчение санкций против КНДР на время Олимпиады
Во вторник между КНДР и Южной Кореей начаты переговоры на министерском уровне для поиска путей улучшения отношений Юга и Севера и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. Как сообщило агентство Ренхап, Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова. Отмечается, что делегация КНДР призвала решать все проблемы путем переговоров и диалога.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Александр Панов отметил, что надо разделять то, что говорится об Олимпийских играх-2018 и того, что касается переговоров по урегулированию всех проблем между Сеулом и Пхеньяном. По его словам, переговоры являются ответом Южной Кореи на то, что сказал северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем послании, в котором он заявил о готовности Пхеньяна обсуждать с Сеулом участие атлетов Северной Кореи в Олимпийских играх.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Китай призвал поддержать переговоры между КНДР и Южной Кореей
"На это позитивно отреагировал естественно Сеул, поскольку, уверен, он с самого начала выступал за налаживание диалога с Севером", — сказал Панов РИА Новости.

При этом бывший посол России в Республике Корея полагает, что в вопросе мирного урегулирования на Корейском полуострове начавшиеся переговоры между Севером и Югом будут беспредметными и могут затрагивать только ограниченный круг вопросов.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

"Что касается переговоров о мирном урегулировании на Корейском полуострове, то я думаю, что здесь разговоры будут совершенно беспредметными, поскольку речь может идти только о воссоединении разделенных семей, о том, что уже раньше было, — о возобновлении какого-то экономического сотрудничества. Но решение вопросов такого серьезного военно-стратегического плана невозможно без участия США в этих переговорах, так же как и в какой-то степени и Китая, и России", — пояснил он.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Risto Bozovic
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Эксперт отметил, что, тем не менее, подобные переговоры улучшают общую атмосферу и дают надежду на то, что может состояться более продуктивный и расширенный диалог. Однако, подчеркнул он, Сеул не в состоянии решать такие вопросы без Соединенных Штатов.

"Здесь очень длинный путь. Конечно, это шаг достаточно позитивный, но не решение тех проблем, которые стоят на повестке дня. Для временного снижения напряженности, безусловно, это позитивный шаг", — добавил эксперт.

По его мнению, подобные переговоры между Пхеньяном и Сеулом могли бы носить регулярный характер, так как стороны ранее уже проводили подобные переговоры. "У них это было. Сеул и Пхеньян в свое время подписывали совместные документы, работала экономическая зона. Собственно, почему нет?", — сказал Панов.

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