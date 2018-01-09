Переговоры КНДР и Южной Кореи будут беспредметными, считает эксперт

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Переговоры на министерском уровне между КНДР и Южной Кореей, которые начались во вторник, будут беспредметными в том, что касается вопроса мирного урегулирования на Корейском полуострове, однако являются позитивным шагом для снижения напряженности, считает бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.Ренхап, Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова. Отмечается, что делегация КНДР призвала решать все проблемы путем переговоров и диалога.
Александр Панов отметил, что надо разделять то, что говорится об Олимпийских играх-2018 и того, что касается переговоров по урегулированию всех проблем между Сеулом и Пхеньяном. По его словам, переговоры являются ответом Южной Кореи на то, что сказал северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем послании, в котором он заявил о готовности Пхеньяна обсуждать с Сеулом участие атлетов Северной Кореи в Олимпийских играх.
При этом бывший посол России в Республике Корея полагает, что в вопросе мирного урегулирования на Корейском полуострове начавшиеся переговоры между Севером и Югом будут беспредметными и могут затрагивать только ограниченный круг вопросов.
"Что касается переговоров о мирном урегулировании на Корейском полуострове, то я думаю, что здесь разговоры будут совершенно беспредметными, поскольку речь может идти только о воссоединении разделенных семей, о том, что уже раньше было, — о возобновлении какого-то экономического сотрудничества. Но решение вопросов такого серьезного военно-стратегического плана невозможно без участия США в этих переговорах, так же как и в какой-то степени и Китая, и России", — пояснил он.
"Здесь очень длинный путь. Конечно, это шаг достаточно позитивный, но не решение тех проблем, которые стоят на повестке дня. Для временного снижения напряженности, безусловно, это позитивный шаг", — добавил эксперт.
По его мнению, подобные переговоры между Пхеньяном и Сеулом могли бы носить регулярный характер, так как стороны ранее уже проводили подобные переговоры. "У них это было. Сеул и Пхеньян в свое время подписывали совместные документы, работала экономическая зона. Собственно, почему нет?", — сказал Панов.