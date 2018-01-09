Что-то пошло не так. Американская семья неудачно выпустила белку на свободу

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Жители американского города Коллервиль, штат Теннесси, выходили больную белку и решили выпустить на волю, однако им помешал их же кот Томас.

В видеоролике, опубликованном на канале ViralHog, видно, как мужчина сажает белку на дерево. В течение некоторого времени зверек перемещается по стволу, но потом рыжий кот неожиданно бросается на него и хватает зубами. Женщина, снимающая видео, начинает кричать.

В описании ролика сказано, что больную белку нашел ее сын. Через несколько дней животному стало лучше, и его решили отпустить. Схвативший его Томас оставил зверька на пороге дома. По словам автора видео, белка умерла через несколько дней, но с нападением кота это не связано.