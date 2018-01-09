В ГД ждут, что США не будут давить на Южную Корею после переговоров с КНДР

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что Вашингтон не будет оказывать давление на Сеул после переговоров представителей КНДР и Южной Кореи.

Во вторник КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова.

Как подчеркнул Железняк, международное сообщество должно поддержать диалог Северной и Южной Кореи и не провоцировать новый виток противостояния между странами. Как отметил депутат, все страны, заинтересованные в восстановлении безопасности на Корейском полуострове, "обязаны проявить политическую мудрость и всесторонне способствовать продолжению начатого переговорного процесса в интересах мира и безопасности".

"Будем надеяться, что Вашингтон также проявит сдержанность и не станет оказывать деструктивное давление на Сеул. У разделенного корейского народа должна быть возможность самостоятельно договориться о дальнейшем развитии отношений между Северной и Южной Кореями", — приводит слова Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что в РФ всегда выступают за прямой диалог и поддерживают стремление руководства Северной и Южной Кореи к восстановлению двусторонних контактов. Он также добавил, что круг вопросов, поднятых в ходе переговоров представителей Пхеньяна и Сеула, свидетельствуют о стремлении обеих стран прекратить конфронтацию и восстановить процесс мирного урегулирования.