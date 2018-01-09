Южная Корея рассмотрит смягчение санкций против КНДР на время Олимпиады

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Южная Корея рассмотрит возможность смягчения санкций в отношении КНДР для участия ее делегации в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил представитель южнокорейского МИД Но Гю Док. Его слова приводит агентство Рёнхап.
Представитель южнокорейского МИД добавил, что Южная Корея будет соблюдать международные меры давления на КНДР, "принимая во внимание серьезность ядерных и ракетных разработок" Пхеньяна.
"Правительство будет честно применять санкционный нажим на Северную Корею в крепком взаимодействии с США и в сотрудничестве с международным сообществом", — подтвердил Но Гю Док на брифинге в Сеуле.
Помимо международных санкций, в отношении Пхеньяна действуют ограничительные меры Южной Кореи, которая хочет вынудить КНДР отказаться от ядерных и ракетных разработок.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.