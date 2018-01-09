Южная Корея рассмотрит смягчение санкций против КНДР на время Олимпиады

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Южная Корея рассмотрит возможность смягчения санкций в отношении КНДР для участия ее делегации в Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил представитель южнокорейского МИД Но Гю Док. Его слова приводит агентство Рёнхап.

Дипломат не уточнил, какие конкретно ограничительные меры могут снять, однако отметил, что Сеул намерен "тесно консультироваться" в этом вопросе с санкционным комитетом Совета Безопасности ООН, США и "другими заинтересованными государствами".

Представитель южнокорейского МИД добавил, что Южная Корея будет соблюдать международные меры давления на КНДР, "принимая во внимание серьезность ядерных и ракетных разработок" Пхеньяна.

"Правительство будет честно применять санкционный нажим на Северную Корею в крепком взаимодействии с США и в сотрудничестве с международным сообществом", — подтвердил Но Гю Док на брифинге в Сеуле.

Сегодня на переговорах КНДР и Южной Кореи в демилитаризованной зоне северокорейская сторона заявила, что готова направить на Олимпиаду большую делегацию, в которую войдут музыканты, болельщики и журналисты.

Помимо международных санкций, в отношении Пхеньяна действуют ограничительные меры Южной Кореи, которая хочет вынудить КНДР отказаться от ядерных и ракетных разработок.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.