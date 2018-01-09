Японский астронавт заявил, что вырос на 9 см за три недели в космосе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Японский астронавт Норишиге Канаи сообщил, что за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС) вырос на девять сантиметров. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня у меня есть критически важное сообщение! Я прошел медицинское обследование с измерением физических параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 сантиметров. Вот так я вытянулся за три недели ", — написал он.

Астронавт отметил, что не вырастал так со времен средней школы, и добавил, что теперь беспокоится насчет того, сможет ли он уместиться в сидении корабля "Союз".

Обычно из-за отсутствия гравитации астронавты в космосе вырастают на 1-2 сантиметра.

Канаи прибыл на МКС вместе с другими членами экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-07" 19 декабря 2017 года.