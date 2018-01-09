В МИД Таиланда рассказали, где находится бежавшая экс-премьер Чинават

БАНГКОК, 9 янв – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны перед оглашением приговора верховного суда в ее деле о преступной халатности, находится в Великобритании с сентября прошлого года, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат" со ссылкой на министра иностранных дел Таиланда.

"Бывший премьер Чинават с сентября находится на территории Великобритании, в Лондоне. Мы получили подтверждение этого факта от министерства иностранных дел Великобритании", — заявил во вторник глава МИД Таиланда Дон Праматвинай, слова которого приводит газета.

Министр также сообщил, что ему неизвестен статус пребывания Чинават в Великобритании, пишет издание. По-видимому, бывший премьер находится там с паспортом какой-то другой страны, не Таиланда, так как все четыре ее таиландских паспорта были аннулированы еще в прошлом году, сказал он.

Йинглак Чинават, находившаяся на посту премьера в 2011-2014 годах и потерявшая власть в результате военного переворота в мае 2014 года, была заочно осуждена специальной коллегией верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, на пять лет лишения свободы по обвинению в преступной халатности в исполнении государственной дотационной программы рисового залога в 2011 – 2014 годах, повлекшей за собой заключение министрами ее кабинета фиктивных международных сделок по продаже риса, нанесших значительный ущерб государственному бюджету страны, напоминает "Тхаи Рат". Чинават тайно покинула Таиланд в конце августа 2017 года, за несколько дней до оглашения постановления суда по ее делу.