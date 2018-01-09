Силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили журналистам во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Спартак, Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка, по которым применялись минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что по территории республики украинские силовики выпустили более 30 мин.

"Горловское направление: минометы калибром 120 и 82 миллиметра применялись два раза, выпущено восемь мин. Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись один раз, выпущена одна мина, калибром 82 миллиметра — пять раз, выпущено 23 мины", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК. Также, по его словам, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.