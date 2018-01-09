КНДР планирует послать высокопоставленную делегацию на Олимпиаду в Пхенчхан

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. КНДР готова направить в Южную Корею на Олимпиаду в Пхёнчхане помимо спортсменов высокопоставленную делегацию и представителей национального олимпийского комитета, сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне.

По его данным, делегация КНДР во главе с председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном предложила также послать в Пхёнчхан группу болельщиков, музыкантов, участников показательных выступлений "тхэквондо" и журналистов.