Пенс рассказал, почему КНДР пошла на сближение с Южной Кореей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Северокорейские власти пошли на сближение с Сеулом и сели за стол переговоров в связи с "беспрецедентным экономическим и дипломатическим давлением" США на Пхеньян, заявил американский вице-президент Майкл Пенс.

По его мнению, решение КНДР провести переговоры на высоком уровне с Южной Кореей стали "непосредственным результатом" действий США.

Вице-президент также отметил, что Соединенные Штаты и впредь намерены оказывать давление на Пхеньян, пока не будет осуществлена полная денуклеаризация Корейского полуострова.

"Мы (США — Прим.ред.) не будем смягчать позицию по северокорейской проблематике до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерной и ракетной программы", — заявил Пенс.

Кроме того, он отметил вклад союзников США, а также китайского лидера Си Цзиньпина в достижение прогресса по вопросу Северной Кореи.

Переговоры между делегациями КНДР и Южной Кореей стартовали во вторник, их темой является поиск путей улучшения отношений и возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.