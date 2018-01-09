Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне.

"Мы предложили северокорейской стороне переговоры военных для предотвращения случайных столкновений, выразили позицию в том, что необходимо как можно скорее возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации", — приводит агентство слова южнокорейского представителя, заместителя министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сона.

По его словам, южнокорейская делегация также высказалась за прекращение Югом и Севером действий, которые нагнетают напряженность в двусторонних отношениях, и за сотрудничество на основе сосуществования.

Как сообщил Чхон Хэ Сон, делегация КНДР призвала решать все проблемы путем переговоров и диалога.

С южной стороны делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Переговоры на министерском уровне начаты во вторник для поиска путей улучшения отношений Юга и Севера и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. После перерыва на обед переговоры должны быть продолжены в тот же день.