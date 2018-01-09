Билл Клинтон призвал Мьянму немедленно освободить журналистов Рейтер

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон призвал власти Мьянмы к немедленному освобождению журналистов агентства Рейтер, которые были задержаны 12 декабря в Янгоне.

"Свободная пресса очень важна для свободного общества — задержание журналистов в любом месте неприемлемо. Журналисты Рейтера, удерживаемые в Мьянме, должны быть отпущены немедленно", — написал Клинтон в Twitter.

Ранее стало известно, что журналисты были задержаны 12 декабря в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, причина не уточнялась.

Как сообщило местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. Во время досмотра у мужчин обнаружили два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, который в настоящий момент охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы.

Сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к штату Рейтер в июле 2016 года. Его коллега Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн, чем занимался и Ко Ва Лон.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.