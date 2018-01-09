На Мадагаскаре почти 30 человек стали жертвами тропического циклона

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Почти 30 человек погибли после того, как тропический циклон "Ава" обрушился на островное государство Мадагаскар на прошлой неделе, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, только в понедельник погибли 17 человек.

"На национальном уровне по предварительным данным погибли 29 человек, 22 пропали без вести, 17 170 человек были вынуждены покинуть свои дома и еще 83 023 пострадали", — приводит агентство отрывок из заявления Национального бюро по управлению рисками катастроф.

Как отмечается, циклон обрушился на остров в пятницу утром, ночью в субботу он стих, но повлек за собой образование селей и наводнений, многие дома остались без электричества.