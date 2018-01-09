Министры обороны США и Японии обсудили усиление давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили усиления давления на КНДР для изменения курса Пхеньяна, сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт по итогам телефонного разговора министров.

"Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение Северной Кореи. Они обсудили важность усиления давления на КНДР для изменения ее курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы", — говорится в заявлении Уайт, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что министры также подчеркнули "важность международной поддержки и сотрудничества с многонациональными партнерами для кампании по оказанию давления" на КНДР.

Заявление министров обороны США и Японии прозвучало на фоне начавшихся переговоров между делегациями КНДР и Южной Кореи о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.