Глава делегации КНДР выразил оптимизм по поводу переговоров с Южной Кореей

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Глава делегации КНДР на переговорах с Южной Кореей выразил оптимизм по поводу их итогов, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон (КНДР), отвечая на вопрос о перспективах переговоров, заявил, что "все будет хорошо".

Выступая с приветственным словом, Ли Сон Гвон отметил, что "власти Севера и Юга должны искренне провести нынешние переговоры". Ли Сон Гвон призвал южнокорейского партнера по диалогу преподнести подарок всем корейцам достижением хороших результатов.

Со своей стороны министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн приветствовал делегацию КНДР из пяти человек, поздравив их с Новым годом.

Переговоры на министерском уровне начаты во вторник для поиска путей улучшения отношений Юга и Севера и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.