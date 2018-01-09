Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей‍

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. КНДР и Южная Корея начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает агентство Ренхап.
Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи. Переговоры проходят в закрытом режиме, без журналистов.
Чо Мён Гюн заявил накануне журналистам, что на переговорах обсуждение будет сосредоточено на вопросах участия КНДР в Олимпиаде, а также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны.