Делегация КНДР перешла демаркационную линию для переговоров с Южной Кореей

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Делегация КНДР пересекла военно-демаркационную линию для участие в переговорах с Южной Кореей на министерском уровне о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает агентство Ренхап.

Пятеро делегатов во главе с председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном перешагнула через бетонную разграничительную полосу в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом.

В южной части Пханмунджома Ли Сон Гвон встретится с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.