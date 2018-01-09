Китай намерен увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Китай намерен увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке и построить вторую зарубежную военно-морскую базу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что Китай намерен построить военно-морскую базу рядом со стратегически важным портом в пакистанском Гвадаре. Этот порт является ключевой частью китайско-пакистанского экономического коридора и одной из основных частей плана председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь".

Источники газеты указывает, что намерение Пекина говорит о его планах по "китайской милитаризации" Пакистана и, в частности, Индийского океана. Кроме того, Китай может "использовать страну против Индии и проигнорировать ее беспокойство о терроризме". Однако эксперты, опрошенные изданием, отметили, что опыт и возможности индийского флота в регионе богаче, чем у Пакистана или Китая.

Ранее летом 2017 года между Индией и Китаем возросла напряженность в связи с инцидентом на плато Доклам — горном участке на схождении границ двух стран и Бутана. Индийские военнослужащие вытеснили китайских из Доклама после того, как Пекин начал прокладку автомобильной дороги через плато. Позже МИД КНР сообщил, что участок, где проходило строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных. В конце августа стороны договорились о разведении войск на плато.