Трамп будет баллотироваться в президенты в 2020 году

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться вновь в 2020 году, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Определенно он вновь будет баллотироваться в президенты", — сказал Гидли.

Журналисты также поинтересовались, слушал ли Трамп речь популярной американской телеведущей Опры Уинфри в воскресенье в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборов в 2020 году.

Гидли сообщил, что не знает, видел ли Трамп ее выступление. При этом он отметил, что "независимо от того, кто решит бороться с этим президентом (Трампом), им придется столкнуться с президентом, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии".