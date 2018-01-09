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Комитет защиты журналистов обвинил Трампа в "подрыве свободы СМИ"

02:3809.01.2018
(обновлено: 03:57 09.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Комитет защиты журналистов в США объявил о премии нарушителей свободы прессы, назвав американского президента Дональда Трампа победителем в категории "Общее достижение в подрыве свободы мировых СМИ".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Лживые СМИ" вышли из-под контроля, заявил Трамп
Так правозащитная организация ответила на решение Трампа объявить награды самым "бесчестным и коррумпированным" СМИ года.

"Соединенные Штаты со своей Первой поправкой (к Конституции — ред.) по свободе прессы уже давно выступают в качестве путеводной звезды для независимых СМИ по всему миру. В то время как предыдущие президенты США критиковали прессу в некоторой степени, они при этом брали на себя публичные обязательства отстаивать важную роль демократии как внутри страны, так и за ее пределами. Трамп, напротив, последовательно выступал против СМИ и отказывался публично поднимать вопросы свободы прессы с такими репрессивными лидерами, как (лидером КНР) Си (Цзиньпинем), (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом и (президентом Египта Ас) Сиси", — говорится в сообщении организации, которая базируется в Нью-Йорке.

Комитет заявляет, что "власти в Китае, Сирии и России подхватили эпитет "фейковых новостей".

"При администрации Трампа министерство юстиции не смогло остаться приверженным принципам защиты источников журналистов, а государственный департамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы в поддержку свободы слова", — отмечается в заявлении комитета.

По словам правозащитников, "поскольку Трамп и другие западные державы не могут оказать давление на самых репрессивных лидеров в мире с целью улучшения климата свободы прессы, число журналистов, находящихся в тюрьмах во всем мире, достигло рекордного уровня".

Кроме того, комитет опубликовал и другие номинации. В частности, "самый обидчивый лидер", и победителем в этой категории стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку "турецкие власти неоднократно предъявляли обвинения журналистам, СМИ и пользователям соцсетей за оскорбления Эрдогана". В эту категорию также вошел и Дональд Трамп.

Ведущий CNN прервал интервью gif
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
Эрдогана правозащитники также назвали победителем в категории "самое жуткое применения террористических законов против прессы". В категории "самые жесткие ограничения СМИ" комитет отнес лидеров КНР и России, а в номинации "самый крупный откат назад в свободе прессы" победила лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, второе место занял президент Польшы Анджей Дуда.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Американский лидер регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN.

Комитет защиты журналистов — международная правозащитная организация, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет публикует информацию о нарушениях прав сотрудников СМИ по всему миру и каждые полгода выпускает доклады о нападениях.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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gigant0009
Подрыв свободы СМИ? А как называются СМИ,которые ради высокого рейтинга искажают и выворачивают информацию? И что делать с такими СМИ?
03:16
09.01.2018
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