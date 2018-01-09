Комитет защиты журналистов обвинил Трампа в "подрыве свободы СМИ"

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Комитет защиты журналистов в США объявил о премии нарушителей свободы прессы, назвав американского президента Дональда Трампа победителем в категории "Общее достижение в подрыве свободы мировых СМИ".
"Соединенные Штаты со своей Первой поправкой (к Конституции — ред.) по свободе прессы уже давно выступают в качестве путеводной звезды для независимых СМИ по всему миру. В то время как предыдущие президенты США критиковали прессу в некоторой степени, они при этом брали на себя публичные обязательства отстаивать важную роль демократии как внутри страны, так и за ее пределами. Трамп, напротив, последовательно выступал против СМИ и отказывался публично поднимать вопросы свободы прессы с такими репрессивными лидерами, как (лидером КНР) Си (Цзиньпинем), (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом и (президентом Египта Ас) Сиси", — говорится в сообщении организации, которая базируется в Нью-Йорке.
Комитет заявляет, что "власти в Китае, Сирии и России подхватили эпитет "фейковых новостей".
"При администрации Трампа министерство юстиции не смогло остаться приверженным принципам защиты источников журналистов, а государственный департамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы в поддержку свободы слова", — отмечается в заявлении комитета.
По словам правозащитников, "поскольку Трамп и другие западные державы не могут оказать давление на самых репрессивных лидеров в мире с целью улучшения климата свободы прессы, число журналистов, находящихся в тюрьмах во всем мире, достигло рекордного уровня".
Кроме того, комитет опубликовал и другие номинации. В частности, "самый обидчивый лидер", и победителем в этой категории стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку "турецкие власти неоднократно предъявляли обвинения журналистам, СМИ и пользователям соцсетей за оскорбления Эрдогана". В эту категорию также вошел и Дональд Трамп.
Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.
Американский лидер регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN.
Комитет защиты журналистов — международная правозащитная организация, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет публикует информацию о нарушениях прав сотрудников СМИ по всему миру и каждые полгода выпускает доклады о нападениях.