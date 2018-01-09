Спецпрокурор по "российскому делу" допросит Трампа, пишет WP

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер намерен допросить американского лидера Дональда Трампа, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания при этом выразил мнение, что Трамп может быть действительно заинтересован в допросе, так как это может снять все вопросы о якобы связях штаба президента США с Россией.
Однако источники Washington Post отмечают, что защита главы государства не хочет, чтобы Трамп участвовал в допросе "лицом к лицу". Сообщается, что адвокаты президента США обсуждали с командой спецпрокурора, может ли Трамп предоставить письменные ответы на часть вопросов.
В американском конгрессе и ФБР идут независимые расследования по "российскому вмешательству" в президентские выборы в 2016 году. Российские власти неоднократно называли эти обвинения голословными, указывая на то, что никаких реальных доказательств американская сторона так и не предоставила.