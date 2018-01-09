Спецпрокурор по "российскому делу" допросит Трампа, пишет WP

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер намерен допросить американского лидера Дональда Трампа, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, Мюллер сообщил адвокатам главы государства о намерении допросить Трампа в рамках расследования "российского дела". Ожидается, что допрос состоится в "ближайшие несколько недель".

Один из собеседников издания при этом выразил мнение, что Трамп может быть действительно заинтересован в допросе, так как это может снять все вопросы о якобы связях штаба президента США с Россией.

Однако источники Washington Post отмечают, что защита главы государства не хочет, чтобы Трамп участвовал в допросе "лицом к лицу". Сообщается, что адвокаты президента США обсуждали с командой спецпрокурора, может ли Трамп предоставить письменные ответы на часть вопросов.

В американском конгрессе и ФБР идут независимые расследования по "российскому вмешательству" в президентские выборы в 2016 году. Российские власти неоднократно называли эти обвинения голословными, указывая на то, что никаких реальных доказательств американская сторона так и не предоставила.