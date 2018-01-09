СМИ: в США чиновника сняли с поста из-за встреч с авторами досье на Трампа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сотрудника министерства юстиции США Брюса Ора, которого в прошлом году понизили в должности из-за того, что он утаил информацию о своих встречах с авторами скандального досье с компроматом на президента Дональда Трампа, лишили еще одного поста, сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, Брюс Ор больше не будет выполнять обязанности главы Целевой группы по организованной преступности и наркоконтролю.

Также телеканал со ссылкой на источники сообщает, что министерство юстиции может удовлетворить просьбу комитета по разведке палаты представителей допросить Ора. "Посещение им комитета запланировано на 17 января", — отмечает телеканал.

Пока непонятно, какую должность теперь будет занимать чиновник, но известно, что он останется в структуре министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что сотрудник спецпрокурора Роберта Мюллера Брюс Ор был понижен в должности после того, как стало известно, что он утаил информацию о своих встречах с авторами скандального досье с компроматом на Трампа. Также стало известно, что жена Ора работала на фирму Fusion GPS, которая составила компрометирующее досье.