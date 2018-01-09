СМИ: в США чиновника сняли с поста из-за встреч с авторами досье на Трампа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сотрудника министерства юстиции США Брюса Ора, которого в прошлом году понизили в должности из-за того, что он утаил информацию о своих встречах с авторами скандального досье с компроматом на президента Дональда Трампа, лишили еще одного поста, сообщает телеканал Fox News.
Также телеканал со ссылкой на источники сообщает, что министерство юстиции может удовлетворить просьбу комитета по разведке палаты представителей допросить Ора. "Посещение им комитета запланировано на 17 января", — отмечает телеканал.
Пока непонятно, какую должность теперь будет занимать чиновник, но известно, что он останется в структуре министерства юстиции.
Ранее сообщалось, что сотрудник спецпрокурора Роберта Мюллера Брюс Ор был понижен в должности после того, как стало известно, что он утаил информацию о своих встречах с авторами скандального досье с компроматом на Трампа. Также стало известно, что жена Ора работала на фирму Fusion GPS, которая составила компрометирующее досье.