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Семьи моряков с подлодки "Сан-Хуан" попросили о встрече с президентом

Сюжет:
Гибель аргентинской подлодки (167)
01:0409.01.2018
03761
© AP Photo / Argentina NavyПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фотоПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Семьи членов экипажа пропавшей почти два месяца назад аргентинской субмарины "Сан-Хуан" хотят встретиться c министром обороны и президентом страны, чтобы попросить об увеличении количества поисковых групп, заявила РИА Новости супруга члена экипажа Эрнана Родригеса Марсела Мойано.

Специалисты ВМФ России принимают участие в поисках подводной лодки Сан-Хуан ВМС Аргентины
© Фото : Минобороны РФ
Семьи моряков хотят попросить Путина продолжать поиски подлодки "Сан-Хуан"
"Просим руководство ВМС, что нам необходимо поговорить с министром обороны (Оскаром Агуадом) и с президентом (Маурисио Макри)… хотим прямо обратиться к министру и президенту", — заявила Мойано.

По словам женщины, родственники членов экипажа несколько раз просили о приеме, но пока не получили ответа.

Мойано также отметила, что на прошлой неделе несколько родственников пропавших моряков отправили письмо в посольство России, адресованное президенту России Владимиру Путину.

"В письме выражают благодарность за помощь и просят не прекращать поиски, не выводить поисковые группы… США ушли, и у нас ничего не осталось, кроме России", — добавила Мойано.

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото
© AFP 2017 / Pablo Villagra
ВМС Аргентины исследуют новые объекты в зоне поиска пропавшей подлодки
Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Ранее Российское Минобороны направило в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.

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