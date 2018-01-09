МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Семьи членов экипажа пропавшей почти два месяца назад аргентинской субмарины "Сан-Хуан" хотят встретиться c министром обороны и президентом страны, чтобы попросить об увеличении количества поисковых групп, заявила РИА Новости супруга члена экипажа Эрнана Родригеса Марсела Мойано.
По словам женщины, родственники членов экипажа несколько раз просили о приеме, но пока не получили ответа.
Мойано также отметила, что на прошлой неделе несколько родственников пропавших моряков отправили письмо в посольство России, адресованное президенту России Владимиру Путину.
"В письме выражают благодарность за помощь и просят не прекращать поиски, не выводить поисковые группы… США ушли, и у нас ничего не осталось, кроме России", — добавила Мойано.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
Ранее Российское Минобороны направило в Аргентину группы специалистов ВМФ РФ, оснащенной телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.