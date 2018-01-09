В Париже начали расследовать намеренное замедление iPhone, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении компании Apple в связи с намеренным замедлением работы некоторых моделей iPhone, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в юридических кругах.

По данным агентства, специалисты подразделения министерства экономики Франции начали расследование в пятницу.

В конце декабря компания Apple сообщила, что в 2016 году запустила функцию, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США и Израиле против компании были поданы коллективные иски. Позже коллективный иск также был подан в Канаде.

Позже Apple извинилась перед пользователями и сообщила, что в рамках урегулирования претензий снизит цену на замену аккумуляторов после истечения гарантийного срока с 79 до 29 долларов, а также обновит операционную систему, которая позволит владельцам телефонов наблюдать за состоянием батареи.

Apple осенью 2017 года выпустила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.