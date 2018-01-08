Вице-президент США посетит Египет, Иорданию и Израиль

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс посетит Египет, Иорданию и Израиль с 19 по 23 января, сообщил в понедельник Белый дом.

"Вице-президент посетит Ближний Восток позднее в этом месяце от имени президента Дональда Трампа. Он посетит Египет, Иорданию и Израиль с 19 по 23 января", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Как отмечается, в ходе поездки Пенс обсудит вопросы "борьбы с терроризмом и оказания помощи преследуемым религиозным меньшинствам".

В сообщении указывается, что первым пунктом турне будет Египет, куда Пенс прибудет 20 января. Там он встретится с президентом этой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. В Иордании 21 января Пенс проведет переговоры с королем Абдуллой II.

Затем 22-23 января Пенс в Израиле "примет участие в двусторонних дискуссиях с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным", говорится в сообщении. Также вице-президент США посетит кнессет, комплекс "Яд-Вашем" и Стену плача.

В сообщении Белого дома не сказано, посетит ли Пенс палестинские территории.

Ранее неоднократно сообщалось о переносе и отмене визита Пенса в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля и несогласием с этим палестинской стороны.

В уведомлении Белого дома указывается, что о дополнительных деталях поездки будет сообщено позднее.

"Визит вице-президента на Ближний Восток служит подтверждением нашей нацеленности на работу с союзниками США в регионе по уничтожению экстремизма, угрожающего будущим поколениям", — заявила пресс-секретарь Пенса Алисса Фарах.

По ее словам, Пенс рассчитывает обсудить на переговорах с руководителями Египта, Иордании и Израиля "пути совместной борьбы с терроризмом и улучшения нашей национальной безопасности".