В соцсетях объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины в США

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. В сети появился ролик, на котором видно, как на улицах американского штата Массачусетс автомобили вмерзли в лед. Запись доступна на YouTube.
Пользователи бурно отреагировали на короткий ролик. Многие посчитали, что наступает новый ледниковый период. Другие назвали шторм "климатическим оружием" российского президента. "Он (Путин — прим. ред) разрушает американскую экономику и инфраструктуру", — выразил уверенность юзер под ником Cattefaie Blæc. "Взрывной циклон — это российский агент. Это российское вмешательство в демократический климат", — в шутку написал Сергей Корсак.
"Взрывной циклон" обрушился на США 4 января, во многих штатах температура воздуха опустилась ниже нуля, включая обычно жаркие Калифорнию и Флориду.