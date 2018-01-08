Венесуэла закончила год с инфляцией более 2600%

МЕХИКО, 8 янв – РИА Новости. Уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 2600%, говорится в докладе национальной ассамблеи страны.

"Постоянная комиссия по финансам представляет индекс инфляции от национальной ассамблеи в части декабря 2017 года. Как заявил депутат Рафаэль Гусман, инфляция (в декабре) достигла 85%, а годовой накопленный уровень составил 2616%", — говорится в сообщении оппозиционного парламента.

По мнению депутатов, если не принять срочных мер, в 2018 году гиперинфляция может достичь отметки в 14000%. "Тогда не будет ресурсов для покупки чего бы то ни было, и народ будет зависеть от правительства, у которого также не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 миллионов человек", – заявил Гусман.

Для исправления ситуации парламент считает необходимым принять срочный план действий из нескольких пунктов. Так, предлагается отменить контроль над обменным курсом (официальный курс отличается от курса "черного рынка" примерно в десять раз), остановить печатный станок, добиться рефинансирования внешнего долга при условии обеспечения доверия инвесторов и выработки четкого плана для держателей акций, а также добиться международной финансовой помощи.

Ранее комиссия по финансам национальной ассамблеи сообщала, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.