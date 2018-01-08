КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Украинские радикалы из националистической организации С14 перестали блокировать въезд в Киево-Печерскую лавру, сообщается на странице организации в Facebook.

В понедельник сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") сообщил, что около 30 человек в балаклавах из группировки С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. На странице организации в Facebook сказано, что ее участники проводят у Киево-Печерской лавры "акцию против ФСБ".

Собравшиеся держали в руках файеры и транспаранты. Переговоры с протестующими вел наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.