Все ключевые министры правительства Британии сохранили посты

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Все ключевые министры британского правительства сохранили посты при очередных технических перестановках в правительстве – канцелярия кабинета министров сообщила, что глава минобороны Гэвин Уильямсон продолжит работать на своем посту.

"Гэвин Уильямсон остается министром обороны", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что свои посты сохранили главы МИД (Борис Джонсон), МВД (Амбер Радд) и минфина (Филип Хаммонд), министр по Brexit Дэвид Дэвис и министр по делам местных общин Саджид Джавид. Остались на постах министр по делам бизнеса Грег Кларк и глава Минздрава Джереми Хант. Переназначение Ханта стало неожиданностью, так как ранее обсуждалось его назначение на должность главы аппарата кабинета министров. При этом уточнена новая должность Ханта – теперь она называется "министр здравоохранения и социальной защиты". Главой Консервативной партии Великобритании и министром правительства без портфеля был назначен экс-министр по вопросам миграции Брендон Льюис.

Отставки предсказывались для министра образования Джастин Грининг, председателя Консервативной партии Патрика Маклофлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Пост главы аппарата британского правительства, фактического заместителя премьер-министра, остается вакантным после отставки Дэмиана Грина.

В настоящее время известно об отставках Маклофлина и министра по делам Северной Ирландии Джеймса Брокеншира. Последний ушел не из-за изменений в правительстве, а по причине проблем со здоровьем — в ближайшие недели ему предстоит операция на правом легком.