ВИЛЬНЮС, 8 янв — РИА Новости. Относиться к опубликованному ранее журналу регистрации архивных личных дел советского КГБ необходимо критически, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.

В субботу Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал на сайте журнал, в котором говорилось о том, что известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, и главный дирижер оркестра государственного Эрмитажа "Санкт-Петербург Камерата" и Литовского камерного оркестра Саулюс Сондецкис, умерший в 2016 году, в советский период были якобы завербованы КГБ.

"Относиться к обнародованному списку, как и к многим документам КГБ, следует критически. Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, внесенные в конец списка вписаны другой ручкой, другим почерком. Не сохранена хронологическая очередность, поэтому проверке данных из журнала было уделено повышенное внимание. В числе записанных в конце лиц — не только Донатас Банионис, Саулюс Сондецкис, но и Антанас Урбонас, выдавший Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса (командира литовских партизан – ред.), и сомнений в его сотрудничестве с КГБ нет", — отмечает центр.

Как отмечается в сообщении, обнародовать документы КГБ ведомство было обязано в соответствии с законом. Обнародование журнала началось в конце 2012 года, а завершилось 5 января этого года. Проанализированы данные 1669 человек.

В опубликованных ранее данных центра говорилось, что звезда советского кино Банионис якобы работал под кодовым именем Bronius, завербован агент был в октябре 1970 года в связи с его личными контактами с литовцами из-за рубежа, по данным документов, он якобы передавал сведения КГБ в основном о литовцах, проживающих в Америке. Известный литовский дирижер, руководитель Литовского камерного оркестра, основатель и бессменный главный дирижер оркестра государственного Эрмитажа "Санкт-Петербург Камерата" Саулюс Сондецкис, по данным центра, был завербован в 1962 году до 1982 года и работал под кодовым именем Saliut. Как отмечается, КГБ интересовал отец Сондецкиса Яцкус Сондецкис, который эмигрировал в США и в Америке работал в газете Keleivis.