Украинские националисты заблокировали Киево-Печерскую лавру

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру, сообщает "112 Украина" со ссылкой на представителей группировки C14.

По заявлениям радикалов, акция направлена против "штаба сепаратистов и представителей ФСБ". Переговоры с протестующими ведет наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Собравшиеся держат в руках плакаты и жгут файеры.

Ранее в рождественскую ночь в Киеве участники другой радикальной организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. По словам очевидцев, они облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде.