МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого убийцу юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этой сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

"Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции", — сказал он.

О задержании преступника ранее написал журналист, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муджабаев.

"Как мне сообщили люди, осведомлённые о ходе следствия, убийца изобличён. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле её сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию", — написал Муджабаев в Facebook . По его словам, подозреваемый уже сознался в преступлении. При этом журналист подчеркнул, что другими деталями он не располагает.

Тело пропавшей в декабре правозащитницы нашли 1 января в одной из рек под Киевом. По предварительным данным, труп сбросили с моста. На теле женщины были обнаружены колото-резаные раны в области шеи.

Ирина Ноздровская участвовала в резонансном процессе против племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее родную сестру. Молодой человек, как позже выяснилось, находился под действием наркотиков.

В 2017 году Ноздровская добилась наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. По словам родных женщины, Ноздровская регулярно получала угрозы от родственников подсудимого.