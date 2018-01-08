В Швеции завели дело против мужчины, пожаловавшегося на секс-услуги

СТОКГОЛЬМ, 8 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Молодой мужчина остался недоволен предоставленными ему в массажном салоне шведского города Мальмё сексуальными услугами и заявил на заведение в полицию, которая была вынуждена в ответ завести дело против него, сообщает интернет-издание 24malmo.se.

"20-летний мужчина в воскресенье вечером подал заявление в полицию после того, как посетил массажную клинику в центральном Мальмё", — пишет издание. В своем заявлении, он, в частности, написал, что после массажа ему предложили купить сексуальные услуги, на что он согласился и заплатил. Однако предоставленной услугой он остался недоволен и потребовал у персонала деньги обратно. Когда ему в этом отказали, то он обратился в полицию.

Какие именно сексуальные услуги предоставили мужчине, не поясняется. Однако история на этом не закончилась, так как на "пострадавшего" вынуждена была заявить сама полиция. В Швеции с 1999 года действует закон, который запрещает приобретение сексуальных услуг, и его нарушение может обернуться штрафом или несколькими месяцами тюрьмы.

"Он остался недовольным исполнением сексуальной услуги и обратился в полицию. После контакта с нами произошло следующее: мы немедленно составили заявление о покупке сексуальных услуг, где он является подозреваемым", — пояснил изданию представитель полиции Мальмё Нильс Норлинг.

Сообщается, что полиция также займется теперь проверкой клиники, подозреваемой в мошенничестве.

Швеция стала первой страной в мире, которая приняла закон, криминализирующий покупку сексуальных услуг, но не их продажу. Шведские политики считают, что такой закон не только препятствует проституции и торговле людьми, но и противодействует другим видам преступлений и общественных проблем. Из соседних со Швецией стран подобные законы приняли в 2009 году Норвегия и Исландия.