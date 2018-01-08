В Йемене хуситы освободили более 100 заключенных, сообщил источник

САНА, 8 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене освободили более 100 заключенных в качестве первой группы в рамках соглашения с партией убитого экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности в захваченной повстанцами Сане.

Ранее высокопоставленный источник в партии Салеха Всеобщий народный конгресс (ВНК) сообщил РИА Новости о соглашении между сторонами, которое призвано открыть "новую страницу" в партнерстве недавних союзников после их декабрьского конфликта.

"Силы безопасности освободили 103 узников в качестве первой группы в столичном округе. Всего за ближайшие часы будет освобождено 179 задержанных в провинциях Сана, Амран и Эль-Махвит", — сообщил источник.

Он отметил, что в рамках соглашения готовится освобождение всех, кто был задержан в результате столкновений, произошедших между силами в декабре минувшего года в Сане, а также провинциях Хадджа, Амран и Эль-Махвит. Исключением станут только пять человек, в числе которых родственники убитого Салеха. Источник в ВНК также сообщал об этом условии договора, отмечая, что готовится освобождение всех остальных военных и политических заключенных.

Отношения между недавними союзниками в войне с властями Йемена и поддерживающей их арабской коалицией резко обострились в конце ноября в захваченной повстанцами столице Сане и вылились в многодневные столкновения. В результате возникшего конфликта в перестрелке с хуситами 4 декабря погибли экс-президент Йемена и лидер партии Салех и генсек ВНК Ариф аз-Зука.

В воскресенье ВНК выбрало соратника Салеха Садика Амина Абу Раса своим новым лидером. Против возможного восстановления отношений с хуситами выступил один из руководителей ВНК Ясер аль-Авады, заявив в Twitter, что не поддержит никакие заявления нового руководства партии, не подтверждающие "разрыв с убийцами лидера" Салеха.

Гражданский конфликт в Йемене между хуситами и властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается с 2014 года. С 2015 года поддержку властям в войне оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.