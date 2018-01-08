В Египте назначили дату президентских выборов

КАИР, 8 янв — РИА Новости, Надим Зуауи. Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта, заявил глава национальной избирательной комиссии Лашин Ибрагим Мухаммед Сулейман в понедельник на пресс-конференции в Каире.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, 24-26 апреля состоится второй тур.

Действующий египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси пока не объявил официально о намерении участвовать в выборах. В то же время ряд политических сил заявили о готовности поддержать его кандидатуру.