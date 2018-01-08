В Германии обстреляли автомобиль футболиста

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неизвестные обстреляли автомобиль немецкого футболиста турецкого происхождения Дениза Наки на западе Германии, сообщает газета Welt.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Наки ехал по автобану близ города Дюрен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, когда неизвестные произвели два выстрела из соседней машины.

"Я двигался по правой полосе, когда вдруг услышал выстрелы… Я сразу же пригнулся и съехал вправо на полосу аварийной остановки. Я был смертельно напуган", — заявил футболист в телефонном разговоре с изданием.

По мнению Наки, который ранее в Турции был приговорен к условному сроку за распространение "пропаганды" запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), к покушению могут быть причастны турецкие спецслужбы.

Немецкая прокуратура начала расследование по подозрению в покушении на убийство.