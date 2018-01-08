Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Американские налогоплательщики заплатили более 5,6 триллиона долларов за "войну с терроризмом" по всему миру. Такие данные приводит The Nation со ссылкой на результаты проекта Costs of War, инициированного командой экспертов из Брауновского университета США.

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Отмечается, что указанная сумма может оказаться ниже реальных расходов. Так, в декабре Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, в котором говорилось, что Вашингтонглупо потратили семь триллионов на Ближний Восток. Эта фраза, как отмечается в статье, подтверждает прогнозы Costs of War, согласно которым к середине века затраты на борьбу с боевиками достигнут почти 8 триллионов долларов.

В рамках исследования была представлена карта "борьбы с террором", согласно которой военное присутствие США в той или иной форме сохраняется в 76 странах. В их число входят как территории, где ВВС совершают регулярные авианалеты, так и страны, где американские специалисты обучают местные войска. В то же время эффективность действий Вашингтона вызывает у специалистов большие сомнения. "Великие города превратились в груды камней, десятки миллионов людей покинули свои дома, миллионы беженцев продолжают пересекать границы, нарушая спокойствие в других странах", — говорится в статье.

При этом эксперты подчеркивают, что в США практически не ведутся дебаты о расходах на "войну с терроризмом" и конечных результатах интервенций. Специалисты объясняют это специфической природой конфликта, в котором нет четко обозначенных фронтов и границ.