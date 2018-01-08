Эсминец НАТО прибыл в порт Одессы

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Американский эсминец Carney DDG-64 прибыл в порт Одессы, сообщает в понедельник украинское интернет-издание "Думская".

"Сегодня утром у причала нового контейнерного терминала одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG-64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году", — говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на командование шестого флота ВМС США сообщает, что целью визита является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО". Корабль пробудет в одесском порту до 11 января.

По данным издания, в июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze —2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев заявил РИА Новости, что заход в Черное море американского эсминца, оснащенного системой ПРО "Иджис", не является дружественным по отношению к России шагом.