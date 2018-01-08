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В Ла-Манш направили британский фрегат для сопровождения российских кораблей

15:3708.01.2018
(обновлено: 16:30 08.01.2018)
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© AP Photo / Laura LeonБританский военный корабль ВМС Westminster. Архивное фотоБританский военный корабль ВМС Westminster. Архивное фото
© AP Photo / Laura Leon

ЛОНДОН, 8 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сторожевое судно британских ВМС Westminster направили в Ла-Манш для сопровождения группы российских военных кораблей, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков. Архивное фото
© Фото : spacebattles.com/Leo1
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Это произошло после того, как российские суда вошли "в зону национальных интересов" страны, говорится в заявлении официального представителя ведомства.

При этом Минобороны Великобритании отмечает, что происходящее нельзя назвать инцидентом, а отправка корабля для сопровождения — обычная в таких случаях процедура.

Это не первый подобный случай за последнее время. В конце декабря судно ВМС Tyne направили для сопровождения в Ла-Манше российского лайнера, который, по мнению британской стороны, мог собирать разведывательную информацию. Спустя два дня британский фрегат St. Albans сопроводил российский корабль "Адмирал Горшков", когда тот находился близ британских территориальных вод в Северном море. Тогда министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что "не колеблясь будет защищать британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
© AFP 2017 / Andrew Yates
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Кроме того, в декабре для наблюдения за двумя российскими кораблями Британия направляла вертолет Wildcat.

Подобную практику Вооруженные силы Соединенного Королевства применяют и в воздухе. Несколько раз в год их истребители взлетают для сопровождения российских военных самолетов, приближающихся к границам Британии. 

Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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