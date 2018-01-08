В Иордании задержали 17 сторонников ИГ*, планировавших теракт

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Иорданские спецслужбы предотвратили крупный теракт группировки ИГ* и задержали 17 человек, вовлеченных в планы террористов, передает национальное агентство Petra.

Согласно сообщению, террористы планировали совершить одновременно несколько атак в ноябре 2017 года, чтобы дестабилизировать ситуацию в королевстве.

"Главное разведывательное управление… благодаря опережающим действиям предотвратило крупный террористический и диверсионный план, который готовила ячейка сторонников ИГ* в ноябре 2017 года", — передает агентство.

По его данным, 17 замешанных в плане участников ячейки были арестованы, силовики изъяли у них запасы оружия и другие ресурсы, которые те собирались задействовать для атак. Как показало расследование, среди целей террористы рассматривали военные и полицейские посты и места торговли.

Задержанным предъявлен ряд обвинений, в том числе в заговоре с целью теракта и в распространении идеологии террористической группировки.

*Запрещенная в России террористическая организация