Мэй проводит совещание, на котором назовет новый состав британского кабмина

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Совещание, на котором глава британского правительства Тереза Мэй назовет обновленный состав кабинета министров, проходит в резиденции главы кабинета на Даунинг-стрит.

Мэй накануне заявила о намерении уволить часть министров. Целью изменения является желание премьера придать новый импульс работе правительства, отказаться от неэффективных министров и установить гендерный баланс в правительстве, увеличив в нем количество женщин. Как ожидается, ключевые министры – главы МИД, Минфина, Минобороны – сохранят посты.

"Это (перестановки в правительстве) является возможностью провести дискуссию о приоритетах в работе правительства", — сказал журналистам официальный представитель премьера перед началом совещания.

Ранее СМИ предсказывали отставки для министра образования Джастина Грининга, председателя Консервативной партии Патрика Маклохлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Пост главы аппарата британского правительства, фактического заместителя премьер-министра, остававшийся вакантным после отставки Дэмиана Грина, может занять министр здравоохранения Джереми Хант.

Грин подал в отставку в декабре из-за скандала с порнографией на его офисном компьютере. Как установило внутриправительственное расследование, продолжавшееся семь недель, Грин и его адвокат скрыли тот факт, что они знали о найденных в 2008 году на его офисном компьютере материалах. В последние месяцы, когда разразился скандал, Грин неоднократно заявлял, что полиция ничего не сообщила ему о находке. Отставка Грина стала очередным ударом для премьера, чей кабинет министров постоянно оказывается в центре различных скандалов.