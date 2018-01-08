Мэй проводит совещание, на котором назовет новый состав британского кабмина

ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Совещание, на котором глава британского правительства Тереза Мэй назовет обновленный состав кабинета министров, проходит в резиденции главы кабинета на Даунинг-стрит.
"Это (перестановки в правительстве) является возможностью провести дискуссию о приоритетах в работе правительства", — сказал журналистам официальный представитель премьера перед началом совещания.
Ранее СМИ предсказывали отставки для министра образования Джастина Грининга, председателя Консервативной партии Патрика Маклохлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.
Грин подал в отставку в декабре из-за скандала с порнографией на его офисном компьютере. Как установило внутриправительственное расследование, продолжавшееся семь недель, Грин и его адвокат скрыли тот факт, что они знали о найденных в 2008 году на его офисном компьютере материалах. В последние месяцы, когда разразился скандал, Грин неоднократно заявлял, что полиция ничего не сообщила ему о находке. Отставка Грина стала очередным ударом для премьера, чей кабинет министров постоянно оказывается в центре различных скандалов.