В Германии напомнили позицию Берлина по урегулированию ситуации на Украине

БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и всего правительства страны в отношении конфликта на востоке Украины неизменна, решение может быть только политическим, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт рассказала о решении Вашингтона помочь Украине оборонительным вооружением для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник Петр Порошенко заявил, что Киев в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украине. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках Минских соглашений", — сказал Зайберт.

Он добавил, что "целью остается деэскалация и перемирие — реальное перемирие, которое должно соблюдаться". Зайберт назвал "небольшим позитивным шагом вперед" состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что "еще многое предстоит сделать".

"Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает в том числе и нам. Это часть существующего сотрудничества", — добавил присутствующий на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. Он добавил, что конфликт на востоке Украины "не может быть разрешен при помощи насилия и оружия", а должен преодолеваться "исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным".