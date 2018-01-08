Хуситы и партия Салеха открывают "новую страницу" союза, заявил источник

САНА, 8 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене и партия погибшего в результате конфликта с ними экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха договорились открыть новую страницу партнерства в борьбе с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК).

Салех погиб 4 декабря минувшего года в перестрелке с хуситами, которые преследовали его из-за вспыхнувшего конфликта. Отношения между недавними союзниками по войне против властей Йемена и поддерживающей их арабской коалиции резко обострились в конце ноября в захваченной повстанцами столице Сане и вылились в многодневные столкновения.

"В рамках политического соглашения между движением "Ансар Алла" (хуситами — ред.) и ВНК, призванного закрыть декабрьскую страницу, будут отпущены на свободу все политические и военные заключенные за исключением пяти лиц, которых движение удержит, в том числе это родственники Салеха", — сообщил источник агентству.

По его словам, "соглашение направлено на открытие новой страницы (в отношениях – ред.) между главными союзниками по противостоянию арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией".

Партия Салеха ВНК накануне избрала нового лидера, которым стал соратник убитого экс-президента Садик Амин Абу Рас, занимавший различные посты в правительстве во времена правления экс-президента.

Один из руководителей партии Ясер аль-Авады, бежавший из-под домашнего ареста со стороны хуситов в Сане, заявил в Twitter на фоне избрания Абу Раса, что отвергнет любые заявления нового руководства ВНК, не подтверждающие "разрыв партнерства с убийцами лидера".

Арабские СМИ в первых сообщениях о смерти Салеха указывали, что аль-Авады погиб вместе с ним, однако позднее семья политика опровергла сообщения. Как уточнили телеканалы, вместе с Салехом погиб другой его соратник, генсек ВНК Ариф аз-Зука.

Гражданский конфликт в Йемене между хуситами и властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается с 2014 года.