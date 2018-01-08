Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер грубо прервал интервью с советником Дональда Трампа Стивеном Миллером на программе State of the Union.

Тэппер задавал Миллеру вопросы, связанные с новой книгой журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", которая якобы проливает свет на многие моменты деятельности администрации нынешнего президента США.

Ситуация вышла из-под контроля, когда Тэппер попытался обсудить психическое состояние Трампа и его профпригодность. Он процитировал недавний твит американского президента, в котором тот назвал себя "очень стабильным гением".

"Как вы думаете, твиты вроде этого противоречат утверждению, что Трамп стабилен и подходит для этой работы, или подтверждают его?" — спросил ведущий Миллера.

Советник Трампа ответил, что подтверждают, после чего перешел к критике CNN, заявив, что канал создал "токсичную атмосферу" и публикует фейки, связанные с американским президентом.

По его словам, твиты Трампа подтверждают "то, что и так ясно": "миллиардер, который сделал себя сам и устроил революцию в реалити-телевидении, получил доступ к чему-то волшебному, происходящему в самом сердце страны".

Тэппер попытался задать еще один вопрос, но Миллер не дал ему этого сделать. Он заявил, что CNN круглые сутки транслируют антитрамповские сюжеты, но не могут дать ему и трех минут на то, чтобы он поделился информацией о реальных поступках американского президента.

"Понятно, вы не отвечаете на вопросы, я понимаю. Есть только один зритель, о котором вы беспокоитесь сейчас, и вы ведете себя как подобострастный личный секретарь, чтобы ему угодить. Я потратил впустую достаточно времени наших зрителей", — заявил ведущий, после чего прервал интервью.

По данным Business Insider, Миллера несколько раз просили уйти, но он игнорировал просьбы, в связи с чем пришлось вызывать охрану.

Дональд Трамп давно ведет "войну" с CNN, обвиняя канал в том, что он публикует фейки и представляет США миру в плохом свете. В начале декабря он предложил каналу такой слоган: "CNN, наименее правдивый новостной бренд".