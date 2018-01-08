В Израиле задержали двух женщин, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Израильская служба безопасности (ШАБАК) задержала двух молодых женщин, подозреваемых в планировании теракта и в сотрудничестве с группировкой "Исламское государство"*, сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, две девятнадцатилетние женщины являются гражданками Израиля. Спецслужбы подозревают, что задержанные планировали осуществить террористическую атаку против израильских евреев на территории страны, а также устанавливали контакт с террористами группировки за рубежом.

По версии силовиков, женщины также намеревались уехать из страны и присоединиться к боевикам ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России