БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Гражданин Германии российского происхождения Сергей В., устроивший в апреле взрывы у автобуса с футболистами дортмундского клуба "Боруссия", дал признательные показания в суде, но заявил, что не покушался на жизнь спортсменов, сообщил в понедельник телеканал N24.
"Я специально установил взрывчатку таким образом, чтобы она не нанесла вреда", — заявил обвиняемый, добавив, что сожалеет о содеянном.
Ранее в генпрокуратуре ФРГ заявили, что расследование не выявило террористического мотива у злоумышленника. Предполагается, что им двигала жажда наживы. В этой связи генпрокуратура передала расследование региональным властям.
"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом лучевой кости руки.
Подозреваемый в атаке Сергей В. ранее приобрел опцион на 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Для осуществления своего плана Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где затем произошли взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако. В ходе обысков в доме подозреваемого были обнаружены планы атаки, записанные частично на русском языке. Свои нападения Сергей В. хотел преподнести как теракты, совершенные боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".
В свою очередь защита подозреваемого заявила о том, что Сергей В. работал электриком, он не мог совершить ошибку, собирая взрывное устройство, и тот факт, что в результате нападения на автобус "Боруссии" никто не погиб, свидетельствует о том, что у обвиняемого не было намерения убивать спортсменов.