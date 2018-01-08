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СМИ: обвиняемый в подрыве автобуса ФК "Боруссия" сознался в содеянном

13:1808.01.2018
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© AP Photo / Martin MeissnerПолицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. Архивное фотоПолицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner

БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Гражданин Германии российского происхождения Сергей В., устроивший в апреле взрывы у автобуса с футболистами дортмундского клуба "Боруссия", дал признательные показания в суде, но заявил, что не покушался на жизнь спортсменов, сообщил в понедельник телеканал N24.

Автобус футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner
Террористического следа в атаке на автобус ФК "Боруссия" не нашли
Cуд над Сергеем В. начался в декабре прошлого года, прокуратура Дортмунда предъявила подозреваемому обвинения в покушении на убийство 28 человек и осуществлении опасного взрыва с использованием взрывчатых веществ. Ожидается, что приговор будет вынесен не раньше весны 2018 года. Если Сергей В. будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит пожизненное заключение.

"Я специально установил взрывчатку таким образом, чтобы она не нанесла вреда", — заявил обвиняемый, добавив, что сожалеет о содеянном.

Ранее в генпрокуратуре ФРГ заявили, что расследование не выявило террористического мотива у злоумышленника. Предполагается, что им двигала жажда наживы. В этой связи генпрокуратура передала расследование региональным властям.

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом лучевой кости руки.

Подозреваемый в атаке Сергей В. ранее приобрел опцион на 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Для осуществления своего плана Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где затем произошли взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако. В ходе обысков в доме подозреваемого были обнаружены планы атаки, записанные частично на русском языке. Свои нападения Сергей В. хотел преподнести как теракты, совершенные боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

В свою очередь защита подозреваемого заявила о том, что Сергей В. работал электриком, он не мог совершить ошибку, собирая взрывное устройство, и тот факт, что в результате нападения на автобус "Боруссии" никто не погиб, свидетельствует о том, что у обвиняемого не было намерения убивать спортсменов.

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