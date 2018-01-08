В Совфеде высмеяли слова Макмастера о "вмешательстве" РФ в выборы в Мексике

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич написал в Facebook, что советнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру, заподозрившему Россию во "вмешательстве" в президентские выборы в Мексике, осталось обвинить Москву во вторжении в выборы мэра "заморского Урюпинска".

Макмастер ранее заявил, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на первое июля 2018 года. Об этом сообщило издание The Hill

"Вездесущая рука Москвы. Сначала мы вмешивались в выборы американского президента, потом — в референдум в Каталонии, а вот сейчас нацелились на Мексику. Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска", — написал Клинцевич.

Расследование вменяемого России влияния на американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском участии в избирательном процессе в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.