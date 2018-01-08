В Китае глава бюро Би-би-си уволилась из-за разницы в зарплате с мужчинами

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава китайского бюро телерадиокомпании Би-би-си Кэрри Грейси ушла в отставку, выступив против неравной оплаты труда по сравнению с коллегами-мужчинами.

Грейси, трудовой стаж которой в Би-би-си превышает 30 лет, возглавила региональное отделение компании в Пекине четыре года назад. Полгода назад были опубликованы данные о заработной плате наиболее высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си, из которых следовало, что Грейси зарабатывает как минимум на 50% меньше мужчин, возглавляющих аналогичные бюро по Северной Америке и Ближнему Востоку.

"За 30 лет в Би-би-си я никогда публично не критиковала организацию, которую я люблю. Я просто хочу, чтобы Би-би-си следовала закону и оценивала мужчин и женщин равным образом. Всему есть предел. Я покидаю бюро в Пекине", — написала женщина в своем блоге.

В опубликованный в июле список десяти самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си вошли только две женщины: Клаудиа Уинклман (около 500 тысяч фунтов стерлингов) и Алекс Джонс (более 400 тысяч). Критики уже тогда заявили о неравенстве в оплате труда мужчин и женщин.