В Китае глава бюро Би-би-си уволилась из-за разницы в зарплате с мужчинами

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава китайского бюро телерадиокомпании Би-би-си Кэрри Грейси ушла в отставку, выступив против неравной оплаты труда по сравнению с коллегами-мужчинами.
"За 30 лет в Би-би-си я никогда публично не критиковала организацию, которую я люблю. Я просто хочу, чтобы Би-би-си следовала закону и оценивала мужчин и женщин равным образом. Всему есть предел. Я покидаю бюро в Пекине", — написала женщина в своем блоге.
В опубликованный в июле список десяти самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си вошли только две женщины: Клаудиа Уинклман (около 500 тысяч фунтов стерлингов) и Алекс Джонс (более 400 тысяч). Критики уже тогда заявили о неравенстве в оплате труда мужчин и женщин.