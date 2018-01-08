В Афганистане заявили об уничтожении 15 боевиков ИГ*

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 боевиков террористической организации "Исламское государство"* были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими силовиками, еще 20 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, перестрелки произошли в провинции Кунар в районе Чавки на востоке страны. Боевики ИГ* атаковали посты безопасности в воскресенье вечером. В боях также погибли трое полицейских, еще 13 получили ранения.

Как сообщается, столкновения в Чавки продолжаются до сих пор.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России